Сполучені Штати Америки хочуть скоротити свій військовий контингент в Африці для того, щоб сконцентруватися на протистоянні з Росією і Китаєм.

Про це повідомляє американське видання New Tork Times.

Уточнюється, що в міністерстві оборони США планують скоротити кількість своїх військових місій по боротьбі з тероризмом.

“Міністр оборони Марк Еспер зважує пропозиції про значне скорочення — або навіть повне виведення американських військ із Західної Африки як першого етапу перегляду глобального розгортання військ… Ці думки є наслідком прагнення скоротити кількість місій, які ведуть боротьбу з віддаленими терористичними групами, і замість цього зосередитися на протистоянні так званими великим державам, таким як Росія і Китай”, – сказано в матеріалі.

Відзначається, що американці планують залишити свою базу в Нігері.

Крім того, в Штатах думають над тим, щоб відкликати підтримку французької армії, яка протистоїть там ісламістам.

Очікується, що рішення про виведення військ з Африки буде озвучено в січні й може викликати критику з боку військових чиновників, законодавців і союзників.