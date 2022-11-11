Міністерство торгівлі Сполучених Штатів заявило, що США більше не розглядатимуть Росію як країну з ринковою економікою, таким чином скасовуючи статус, наданий РФ у 2002 році, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.

Про це повідомляє Reuters.

Як наголосили у міністерстві торгівлі США, їхній аналіз показав, що “широка” участь уряду РФ в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат, які, за даними американського відомства, не точно показують, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у Сполучені Штати.

“Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку”, – йдеться в заяві міністерства торгівлі США.

У 2002 році Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.

Минулого року Американська торгова палата в Росії заявила, що Москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення Росії статусу ринкової економіки в СОТ.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відносини Росії із Заходом різко погіршилися.

Сполучені Штати разом з іншими західними країнами запровадили широкі санкції, спрямовані на те, щоб економічно ослабити Росію після того, як Кремль в лютому ввів війська в Україну в межах, як він наголошує, “спеціальної військової операції”.