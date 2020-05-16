У США активно розробляють нову ракету, яка стане найшвидшою в світі, розвиваючи в 17 разів більшу швидкість.

Про це повідомляє The Hill.

“Ми її називаємо “супер-пупер” ракетою. І я чув, що вона в 17 разів швидша, ніж ті, що є зараз”, – сказав президент країни Дональд Трамп.

Трамп зробив заяву в той момент, коли в Білому домі представили офіційний прапор Космічних сил США, новітнього підрозділу американських збройних сил. Це перший новий прапор в збройних силах США за останні 72 роки.

Він не уточнив, про яку ракету йдеться, і яка компанія займається розробкою.

Трамп також сказав, що у Росії вже є ракети, які в п’ять разів швидші звичайних. Також Китай розробляє ракети, які в 5 – 6 разів швидші за звичайні.

Журналісти направили запит в Пентагон з проханням прокоментувати заяву Трампа про розробку “супер-пупер ракети”, але їх перенаправили в Білий дім.