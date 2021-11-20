Регулятори США розширили право на бустерні щеплення COVID-вакцинами всім дорослим, що дозволило мільйонам американців отримати додатковий захист від вірусу на тлі нещодавнього зростання кількості інфекцій.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі підписала розширений дозвіл після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США розширило дозвіл на бустерні дози для всіх дорослих, які отримали друге щеплення вакцинами Pfizer або Moderna 6 місяців тому.

Регулятори раніше дозволили ревакцинацію для всіх щеплених однодозовою вакциною Johnson & Johnson’s через два місяці після першої дози.

“Прискорювальні щеплення продемонстрували здатність безпечно підвищувати захист людей від інфекції та тяжких наслідків і є важливим інструментом охорони здоров’я для зміцнення нашого захисту від вірусу напередодні зимових канікул”, – зазначила Валенскі.

За даними CDC, більшість дорослих вже мали право на додаткові щеплення, але менше ніж 18% отримали їх.

Агентство не примушує дорослих американців до обов’язкової бустерної вакцинації, а лише рекомендує її. В CDC наголосили, що люди віком від 18 до 49 років можуть отримати вакцину, якщо захочуть.

Центр контролю та профілактики захворювань також уточнив рекомендації для людей віком від 50 до 64 років, запропонувавши всім у цій віковій групі отримати ревакцинацію, а не тільки тим, у кого є супутні захворювання, які наражають їх на ризик.