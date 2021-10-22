У США Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC), як головний регулятор у сфері охорони здоров'я, дозволив змішувати вакцини проти коронавірусу при отриманні бустерної дози. Аби зробити бустерне щеплення, можна вибрати одну з трьох вакцин - Pfizer, Johnson & Johnson чи Moderna.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Про рішення регулятора повідомила очільниця CDC Рошель Валенські. Вона пояснила, що американці, які вже пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати бустерне щеплення будь-якою з трьох доступних вакцин.

“Всі три вакцини проти COVID-19, дозволені в США, є безпечними. Про це свідчать вже введені понад 400 мільйон доз вакцин… Усі вони дуже ефективні для зниження ризику важких захворювань, госпіталізацій та смертей…”, – сказала Валенські.

Таке рішення ухвалили члени Консультативного комітету з практики імунізації.

Це особливо актуально для 15 мільйонів американців, які робили щеплення проти коронавірусу однодозовою вакциною Johnson & Johnson.

Взаємозамінність щеплень може прискорити темпи вакцинації в будинках для людей похилого віку та інших закладах, де мешканці отримували різні щеплення.

На початку наступного тижня CDC планує опублікувати рекомендації з детальною інформацією щодо того, як раціонально змішувати вакцини та у яких випадках.

Наразі понад 11 мільйонів американців зробили бустерні щеплення проти коронавірусу.

Можна обрати одну з трьох вакцин: Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson. Раніше це було доступно тільки для вакцини Pfizer.

Тепер рішення передадуть до Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Там вже запланували зустріч для обговорення рішення з представниками Moderna та Johnson & Johnson. Якщо CDC ухвалить це рішення, бустерні дози будуть негайно доступними для тих, хто має на них право.

За попередньою інформацією, додаткові щеплення отримають близько 84 мільйонів мешканців США.