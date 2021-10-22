Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Про рішення регулятора повідомила очільниця CDC Рошель Валенські. Вона пояснила, що американці, які вже пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати бустерне щеплення будь-якою з трьох доступних вакцин.
“Всі три вакцини проти COVID-19, дозволені в США, є безпечними. Про це свідчать вже введені понад 400 мільйон доз вакцин… Усі вони дуже ефективні для зниження ризику важких захворювань, госпіталізацій та смертей…”, – сказала Валенські.
Таке рішення ухвалили члени Консультативного комітету з практики імунізації.
Це особливо актуально для 15 мільйонів американців, які робили щеплення проти коронавірусу однодозовою вакциною Johnson & Johnson.
Взаємозамінність щеплень може прискорити темпи вакцинації в будинках для людей похилого віку та інших закладах, де мешканці отримували різні щеплення.
На початку наступного тижня CDC планує опублікувати рекомендації з детальною інформацією щодо того, як раціонально змішувати вакцини та у яких випадках.
Наразі понад 11 мільйонів американців зробили бустерні щеплення проти коронавірусу.
Можна обрати одну з трьох вакцин: Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson. Раніше це було доступно тільки для вакцини Pfizer.
Тепер рішення передадуть до Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Там вже запланували зустріч для обговорення рішення з представниками Moderna та Johnson & Johnson. Якщо CDC ухвалить це рішення, бустерні дози будуть негайно доступними для тих, хто має на них право.
За попередньою інформацією, додаткові щеплення отримають близько 84 мільйонів мешканців США.
- Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні найімовірніше буде бустерне тобто додаткове вакцинування проти коронавірусу COVID-19.
- У вересні повідомляли, що консультативний комітет щодо вакцин Центру з контролю та профілактики захворювань розглянув проблему третього, бустерного, щеплення проти коронавірусу для різних категорій громадян та надав п’ять основних висновків. Серед яких те, що бустерні дози насамперед потрібні людям похилого віку.
- Американці на 57% активніше роблять бустерні щеплення проти коронавірусу, ніж погоджувалися на вакцинацію першою дозою. Щодня в країні роблять в середньому 362 тисячі таких щеплень.
- В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували
- Також ВООЗ повідомляла, що у бідних країнах закінчуються вакцини.