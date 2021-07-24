Про це повідомляє американське видання The New York Times.
26 липня президент США Джо Байден вітатиме в Білому домі прем’єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казимі.
За інсайдерською інформацією, США виконають прохання та встановлять орієнтовну дату, до якої буде реалізовано виведення бойових сил США. Це може статися до кінця року.
Пентагон та інші офіційні представники Білого дому заявили, що можливо США не погодяться на повне виведення американських військ, а лише скоротять військову присутність. Наразі в країні 2,5 тисячі американських військових. Якщо сторони домовляться про скорочення військової присутності, то Ірак й США будуть в однаково виграшних позиціях за результатами переговорів.
Наразі існує неофіційна домовленість про те, що до кінця року американській військові не братимуть участь в бойових діях.
Американська армія знаходиться в Іраку з 2003 року після ліквідації Саддама Хусейна. Протягом останніх років американські військовослужбовці допомагають іракській армії боротися проти терористів.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- 26 травня у Пентагоні повідомили, що прискорюють виведення військ з Афганістану. Американський військовий контингент може залишити країну до середини липня.