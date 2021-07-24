Лідери США та Іраку зустрінуться 26 липня, в понеділок, аби обговорити необхідність виведення американських військ з території Іраку. Проіранські угруповання вимагають виведення американських військ, а іракські посадовці вимагають залишити незначну присутність США.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

26 липня президент США Джо Байден вітатиме в Білому домі прем’єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казимі.

За інсайдерською інформацією, США виконають прохання та встановлять орієнтовну дату, до якої буде реалізовано виведення бойових сил США. Це може статися до кінця року.

Пентагон та інші офіційні представники Білого дому заявили, що можливо США не погодяться на повне виведення американських військ, а лише скоротять військову присутність. Наразі в країні 2,5 тисячі американських військових. Якщо сторони домовляться про скорочення військової присутності, то Ірак й США будуть в однаково виграшних позиціях за результатами переговорів.

Наразі існує неофіційна домовленість про те, що до кінця року американській військові не братимуть участь в бойових діях.

Американська армія знаходиться в Іраку з 2003 року після ліквідації Саддама Хусейна. Протягом останніх років американські військовослужбовці допомагають іракській армії боротися проти терористів.