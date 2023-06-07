Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок в Казахстані заявив, що США уважно стежать за спробами Росії уникнути санкцій через Центральну Азію.

Джерело: Bloomberg

Після зустрічі з міністрами закордонних справ, які входять до так званої групи “С5” центральноазіатських держав, які тривалий час покладаються на торгівлю Росії та Китаю, Блінкен повідомив, що адміністрація Байдена надасть додаткові 25 мільйонів доларів, щоб допомогти державам Центральної Азії змінити торгові відносини та експортні маршрути.

«Ми дуже уважно стежимо за дотриманням санкцій і ведемо постійну дискусію з низкою країн», — сказав Блінкен. США надали ліцензії, які можуть допомогти регіональним компаніям «згорнути цю діяльність і розірвати зв’язки з Росією».

«Ми підтримуємо країни “C5” у диверсифікації їхніх власних торговельних відносин», – додав він. «Це не те, що клацнути вимикачем».

Блінкен відіграє центральну роль у зусиллях США залучити інші країни, щоб уповільнити “військову машину” президента Володимира Путіна за допомогою санкцій. Проте зростання торгових потоків із сусідами Росії може бути ознакою того, що Москва змогла зменшити вплив деяких із цих заходів.

Поїздка Блінкена регіоном була розроблена, щоб продемонструвати, що США може допомогти підтримати країни, які раніше входили до Радянського Союзу, коли вони борються з високими цінами на продовольство та електроенергію внаслідок війни в Україні.

«Ми добре усвідомлюємо побічні наслідки агресії Росії», — сказав Блінкен. «Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати їх, пом’якшити і створити багато різних можливостей для партнерів тут, у Центральній Азії».

“Казахстан не хоче, щоб його територія використовувалася для ухилення від санкцій”, – заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тілеуберді, виступаючи разом з Блінкеном на брифінгу після зустрічей.