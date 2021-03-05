Американський президент Джо Байден і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен провели телефонну розмову, під час якої домовилися про координацію дій у питаннях стосовно України, Білорусі та Росії.

Про це повідомили на сайтах Єврокомісії та Білого дому.

Політики домовилися про відновлення партнерства між США та Євросоюзом.

Зокрема, йшлося про зупинення дії взаємних мит на авіаційну техніку на чотири місяці. Таке рішення було раніше ухвалено під час суперечок всередині Світової організації торгівлі (СОТ) щодо субсидій для авіабудівників Airbus і Boeing. Аналогічне рішення ухвалили й стосовно решти давніших суперечок.

Також світові лідери “домовилися координувати дії з питань, що становлять спільний інтерес, включаючи Китай, Росію, Білорусь, Україну і Західні Балкани”.

“Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала, щоб ми ретельно координували нашу політику і заходи, зокрема, щодо Східної Європи. Ми поділилися своїми поглядами на ситуацію в Україні”, – зазначила фон дер Ляйен.

Під час телефонної розмови політики також говорили про співпрацю в рамках стримування пандемії COVID-19 і підвищення глобальної безпеки в галузі охорони здоров’я, подоланні кліматичної кризи тощо.