США та Канада презентували форму для Олімпійських ігор: фото

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Нову форму для спортсменів вже порівняли зі скафандрами космонавтів та шкільною формою епохи 80-х. Також є порівняння форми американських та канадських спортсменів.
Якщо американцям обрали білий одяг з яскравою символікою, то представникам Канади образи доповнили джинсовими куртками з графіті. У 2012 році спортсмени Канади також надягали джинсовий одяг на Олімпіаду в Лондоні.
Представникам Канади форму створили Hudson’s Bay та Levi’s.
До слова, американські спортсмени не вперше носитимуть одяг від Ralph Lauren. Бренд створює одяг для олімпійських спортсменів з 2008 року.
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- У березні організатори Ігор оголосили, що Олімпіада пройде без уболівальників з інших країн.