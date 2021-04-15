США та Канада презентували форму для Олімпійських ігор: фото

Команди США та Канади презентували варіанти спортивної форми, в якій їх спортсмени виступатимуть на Олімпійських іграх в Токіо (Японія). Створенням образів для спортсменів займалися дизайнер Ральф Лорен (Ralph Lauren), бренди Hudson's Bay та Levi's.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нову форму для спортсменів вже порівняли зі скафандрами космонавтів та шкільною формою епохи 80-х. Також є порівняння форми американських та канадських спортсменів.

Якщо американцям обрали білий одяг з яскравою символікою, то представникам Канади образи доповнили джинсовими куртками з графіті. У 2012 році спортсмени Канади також надягали джинсовий одяг на Олімпіаду в Лондоні.

Представникам Канади форму створили Hudson’s Bay та Levi’s.

До слова, американські спортсмени не вперше носитимуть одяг від Ralph Lauren. Бренд створює одяг для олімпійських спортсменів з 2008 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)