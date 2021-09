Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.

“Ця допомога дасть змогу нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з 3,4 млн українців, зокрема тих, що змушені були залишити свої будинки через ініційований Росією конфлікт на сході України”, – зазначив з цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен.

The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2021