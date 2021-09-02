Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.

“Ця допомога дасть змогу нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з 3,4 млн українців, зокрема тих, що змушені були залишити свої будинки через ініційований Росією конфлікт на сході України”, – зазначив з цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен.

Тепер загальна сума гуманітарної допомоги для України від США, з 2014 року, перевищить 351 мільйон доларів.

Гуманітарна допомога — це їжа, житло, матеріали для опалення будинку, медична допомога (зокрема, психосоціальна підтримка) та питна вода.

“Фінансування допоможе нашим партнерам підтримувати контакт між членами сімей, які були розлучені через конфлікт, включаючи возз’єднання”, – написано в повідомленні Держдепартаменту.

Також Блінкен закликав міжнародних партнерів і  донорів докласти зусиль для врегулювання гуманітарних потреб українців.

  • В рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу.