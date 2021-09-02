Сполучені Штати передали Україні гуманітарну допомогу на суму 45 мільйонів доларів. Це гроші для майже 3,5 мільйона українців, які постраждали чи досі потерпають через російську агресію на Донбасі.

Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.

“Ця допомога дасть змогу нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з 3,4 млн українців, зокрема тих, що змушені були залишити свої будинки через ініційований Росією конфлікт на сході України”, – зазначив з цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен.

The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2021

Тепер загальна сума гуманітарної допомоги для України від США, з 2014 року, перевищить 351 мільйон доларів.

Гуманітарна допомога — це їжа, житло, матеріали для опалення будинку, медична допомога (зокрема, психосоціальна підтримка) та питна вода.

“Фінансування допоможе нашим партнерам підтримувати контакт між членами сімей, які були розлучені через конфлікт, включаючи возз’єднання”, – написано в повідомленні Держдепартаменту.

Також Блінкен закликав міжнародних партнерів і донорів докласти зусиль для врегулювання гуманітарних потреб українців.