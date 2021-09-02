Про це повідомили на сайті Державного департаменту США.
“Ця допомога дасть змогу нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з 3,4 млн українців, зокрема тих, що змушені були залишити свої будинки через ініційований Росією конфлікт на сході України”, – зазначив з цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен.
The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2021
Тепер загальна сума гуманітарної допомоги для України від США, з 2014 року, перевищить 351 мільйон доларів.
Гуманітарна допомога — це їжа, житло, матеріали для опалення будинку, медична допомога (зокрема, психосоціальна підтримка) та питна вода.
“Фінансування допоможе нашим партнерам підтримувати контакт між членами сімей, які були розлучені через конфлікт, включаючи возз’єднання”, – написано в повідомленні Держдепартаменту.
Також Блінкен закликав міжнародних партнерів і донорів докласти зусиль для врегулювання гуманітарних потреб українців.
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