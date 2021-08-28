Про це повідомляє американський телеканал CNN.
2 мільйони 217 тисяч 150 доз передадуть через глобальну програму вакцинації Vaccines Global Access (COVAX). Загалом, США передали в Південну Африку майже 8 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.
Це остання передача вакцин в рамках обіцянки президента США Джо Байдена. Він обіцяв передати 500 мільйонів доз вакцин Pfizer країнам по всьому світу.
Також Байден доручив передати 2 мільярди доларів на підтримку глобальної ініціативи COVAX.
- 3 серпня президент США Джо Байден оголосив про другий елемент американської стратегії боротьби з пандемією коронавірусу. Для цього США готові стати арсеналом вакцин проти COVID-19, аби якомога швидше щепити максимальну кількість людей планети.