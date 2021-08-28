США відправлять 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу Pfizer/BioNTech до Південної Африки. Їх мають доставити в суботу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

2 мільйони 217 тисяч 150 доз передадуть через глобальну програму вакцинації Vaccines Global Access (COVAX). Загалом, США передали в Південну Африку майже 8 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

Це остання передача вакцин в рамках обіцянки президента США Джо Байдена. Він обіцяв передати 500 мільйонів доз вакцин Pfizer країнам по всьому світу.

Також Байден доручив передати 2 мільярди доларів на підтримку глобальної ініціативи COVAX.