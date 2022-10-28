Пентагон готує для України новий пакет військової допомоги сумою у 275 млн доларів, щоб допомогти ЗСУ витіснити російських окупантів з ключових районів на півдні.

Про це повідомляє Associated Press.

Офіційні особи заявили на умовах анонімності розповіли, що в новому пакеті немає жодної вагомої нової зброї.

Натомість ця допомога США, в основному, спрямована на поповнення тисяч боєзапасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.

Офіційні особи додали, що новий пакет допомоги буде надано відповідно до повноважень президента США Джо Байдена щодо скорочення наявних запасів озброєння Сполучених Штатів. Ця процедура дозволить Пентагону передати озброєння Україні у найкоротші терміни.