Пентагон планує передати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS вже на початку листопада.

Про це повідомив голова міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

За його словами, на початку наступного місяця США планують передати Збройним силам України системи ППО NASAMS і провести для українських захисників навчання, як користуватись цією системою

Остін додав, що Пентагон наполегливо працював над тим, щоб Україна отримала ці системи протиповітряної оборони.

“Ми очікуємо, що наступного місяця – на початку наступного місяця – ми зможемо передати ці засоби й провести тренування військ”, – сказав він.

Очільник Пентагону також наголосив, що США й надалі докладатимуть зусиль, аби Україна отримала ще більше засобів ППО у найкоротші терміни.

ДОВІДКА: NASAMS — це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Його основне призначення – знищення повітряних об’єктів противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Система має дальність ураження від 20 до 180 км в залежності від снаряда. Висота ураження сягає до 21 кілометру, а ймовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд, також ціль можуть вражати максимально до 1 тисячі метрів на секунду. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.

Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.

Батарея зенітно-ракетного комплексу NASAMS складається з 12 пускових установок (кожна несе шість ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радарів, одного центру керування вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell.