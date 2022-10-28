Про це повідомив голова міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.
За його словами, на початку наступного місяця США планують передати Збройним силам України системи ППО NASAMS і провести для українських захисників навчання, як користуватись цією системою
Остін додав, що Пентагон наполегливо працював над тим, щоб Україна отримала ці системи протиповітряної оборони.
“Ми очікуємо, що наступного місяця – на початку наступного місяця – ми зможемо передати ці засоби й провести тренування військ”, – сказав він.
Очільник Пентагону також наголосив, що США й надалі докладатимуть зусиль, аби Україна отримала ще більше засобів ППО у найкоротші терміни.
ДОВІДКА: NASAMS — це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Його основне призначення – знищення повітряних об’єктів противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.
Система має дальність ураження від 20 до 180 км в залежності від снаряда. Висота ураження сягає до 21 кілометру, а ймовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд, також ціль можуть вражати максимально до 1 тисячі метрів на секунду. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.
Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.
Батарея зенітно-ракетного комплексу NASAMS складається з 12 пускових установок (кожна несе шість ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радарів, одного центру керування вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell.
- Уряд Сполучених Штатів отримав дві системи протиповітряної оборони NASAMS від виробника Raytheon Technologies. Вже незабаром їх передадуть Україні.
- Наприкінці вересня стало відомо, що США погодились передати Україні системи ППО NASAMS.
- У Великій Британії оголосили про постачання Україні американських всепогодних керованих ракет класу “повітря — повітря” AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.