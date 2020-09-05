У посольстві США в Україні закликали Росію виконати свої зобов'язання і вивести війська з території нашої країни.

Про це йдеться в заяві відомства від 5 вересня.

Йдеться про зобов’язання, прописані в Мінських угодах шестирічної давності.

“У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести з України озброєння і війська, які вона очолює, і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами”, – сказано в заяві.

Також в посольстві запевнили, що підтримка суверенітету і територіальної цілісності України з боку США “залишається непорушною”.