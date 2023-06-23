Джерело: Reuters
Двоє офіцерів, Єгор Сергійович Попов і Олексій Борисович Суходолов є співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Міністерство фінансів США повідомило, що вони працювали над підривом демократичних процесів у США та інших країнах через мережу співучасників.
Відомо, що обидва працювали з Олександром Вікторовичем Іоновим, росіянином, якого минулого року міністерство юстиції США звинуватило у втручанні у вибори з використання політичних груп у Флориді, Джорджії та Каліфорнії.
“Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії та сьогоднішні дії базуються на загальному підході уряду до захисту нашої системи представницького правління”, – заявив офіційний представник міністерства фінансів Браян Нельсон.
У міністерстві не повідомили, у спробі впливу на які саме вибори звинувачують двох росіян.
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