23 червня США запровадили санкції проти двох офіцерів російської розвідки, які намагалися втрутитися в місцеві американські вибори в рамках “глобальних операцій зловмисного впливу” Москви.

Джерело: Reuters

Двоє офіцерів, Єгор Сергійович Попов і Олексій Борисович Суходолов є співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Міністерство фінансів США повідомило, що вони працювали над підривом демократичних процесів у США та інших країнах через мережу співучасників.

Відомо, що обидва працювали з Олександром Вікторовичем Іоновим, росіянином, якого минулого року міністерство юстиції США звинуватило у втручанні у вибори з використання політичних груп у Флориді, Джорджії та Каліфорнії.

“Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії та сьогоднішні дії базуються на загальному підході уряду до захисту нашої системи представницького правління”, – заявив офіційний представник міністерства фінансів Браян Нельсон.

У міністерстві не повідомили, у спробі впливу на які саме вибори звинувачують двох росіян.