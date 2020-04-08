Про це повідомляє прес-служба Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.
“За прогнозними розрахунками потенційної концентрації Cs-137 в приземному шарі атмосферного повітря у північно-західній частині м.Києва максимальні значення можуть досягти 1-2 мБк на кубометр в період з 13:00 до 15:00 8 квітня 2020 року. При цьому Нормами радіаційної безпеки України допустима концентрація Cs-137 встановлена на рівні 800 мБк на кубометр”, – сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що фахівці центру продовжують спостерігати за пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.
Повідомляється, що був проведений ряд оцінок розповсюдження можливо забрудненої хмари із зони пожеж. Для моделювання руху хмари використовувалася система прийняття рішень RODOS.
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