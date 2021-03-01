Про це повідомляється на сайті каналу.

Програма називатиметься “Прямим текстом з Юрієм Луценком” та буде виходити щочетверга о 19:30 у прямому ефірі.

“Це гостра дискусія на головні політичні теми тижня. Прогноз розвитку подій, аналіз помилок влади, представлення альтернативного вирішення проблем України. Невід’ємним елементом програми є “голос народу” – бліцопитування людей на болючі питання. Глядач обов’язково почує думки на заявлені теми ефіру не лише ведучого і гостей програми, а й пересічних українців з різних регіонів. Думки людей ми не цензуруємо, а подаємо їхні висловлювання прямим текстом”, – повідомив “5 канал”.