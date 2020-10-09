Стала відома причина загибелі трьох військових у Житомирській області

Троє військовослужбовців-контрактників, яких виявили мертвими в орендованій квартирі в Житомирській обалсті, попередньо загинули через отруєння чадним газом.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912). Ознак пожежі немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тіла військових знайшли їхні співмешканці. При поверховому огляді тіл померлих не виявлено слідів насильницької смерті.

За даними поліції, загинули 23-річні уродженці Сумської області, а також їхній 21-річний однослуживець родом із Чернівців.