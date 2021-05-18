Указ опубліковано на сайті президента.

Як відомо, до конкурсної комісії новоствореного Бюро економічної безпеки України входять:

  • три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;
  • дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування;
  • одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.

На засіданні 14 травня РНБО визначилася зі своїми представниками в комісії. Це:

  • директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко;
  • позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, в.о. директора державного підприємства “Національний фонд інвестицій України” Тимофій Милованов;
  • заступниця голови ОПУ Юлія Свириденко.

У вівторок, 18 травня, президент Зеленський ввів рішення РНБО в дію.