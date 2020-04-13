Стало відомо, як розподілять гроші ООН, виділені для боротьби з коронавірусом

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця розповів, на що будуть витрачені гроші, виділені ООН Україні для боротьби з коронавірусом.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “ВВС-Україна”.

Уточнюється, що Україні буде виділено близько 165 мільйонів доларів допомоги протягом дев’яти місяців.

“51% – на підтримку установ охорони здоров’я, решта – на подолання соціальних та економічних наслідків епідемії. 34 мільйони підуть на вирішення проблем як на лінії розмежування на Донбасі, так і по обидва боки від неї”, – пояснив Кислиця.

У той же час Кислиця підкреслив, що ООН допомагає в першу чергу по лінії технологій.

“Одна справа витратити мільйон доларів на маски, інша – 100 тисяч доларів на виробництво цих масок. Одна справа – закидати нас бинтами на величезні суми, інша – коли прийде ВООЗ, візьме 200 тисяч доларів і на ці гроші допоможе українським лікарням ввести правильні протоколи лікування COVID-19. Середньо-і довгостроковий ефект такої допомоги важливіший”, – вважає він.