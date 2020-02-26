Найпопулярнішим смартфоном у 2019 році став Iphone XR.

Про це повідомляє MacRumors з посиланням на дані дослідження Omdia.

За оцінками Apple, в 2019 році було продано 46,3 млн пристроїв iPhone XR. Поставки iPhone XR також були на 9 мільйонів одиниць вище, ніж друга за популярністю модель – iPhone 11 – 37,3 млн смартфонів.

Третім за популярністю смартфоном став Samsung Galaxy A10 – реалізовано 30,3 мільйона пристроїв. Samsung A50, Samsung A20 і iPhone 11 Pro Max зайняли четверте, п’яте і шосте місця відповідно.

Omdia – це дослідницька фірма, створена після злиття дослідницького підрозділу Informa Tech і портфеля технологічних досліджень IHS Markit.