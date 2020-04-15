У разі відсутності прем’єр-міністра Дениса Шмигаля його обов’язки виконуватиме віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 274, оприлюдненій на Урядовому порталі.

“Установити, що в разі відсутності прем’єр-міністра його повноваження здійснює віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій”, – зазначено у документі.

Постаною також визначено, хто виконуватиме обов’язки віцепрем’єр-міністрів у разі їхньої відсутності. До прикладу, якщо не буде вже згаданого Резнікова, його обов’язки виконуватиме віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.