Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 274, оприлюдненій на Урядовому порталі.
“Установити, що в разі відсутності прем’єр-міністра його повноваження здійснює віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій”, – зазначено у документі.
Постаною також визначено, хто виконуватиме обов’язки віцепрем’єр-міністрів у разі їхньої відсутності. До прикладу, якщо не буде вже згаданого Резнікова, його обов’язки виконуватиме віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.
- Як відомо, 5 березня віцепрем’єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в новому Кабінеті міністрів було призначено Олексія Резнікова.