У Буковелі один із відпочивальників грубіянив у розмові з військовим медиком, який перебуває на посттравматичній реабілітації. Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук оприлюднив ім'я цього чоловіка.

Відповідний допис військовий опублікував в Instagram.

За словами Кухарчука, близько тридцяти осіб підтвердили йому, що фігурант скандального відео, який заявив військовому, що проходив реабілітацію “Їдь назад у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш, відсиджуєшся?” – підприємець з Черкас. У дописі йдеться, що він займався “спиртом у великих об’ємах”, одначе деталей ведення цього бізнесу не було озвучено.

“Мені за годину три десятки людей дали на нього інформацію. Хорошого ніхто нічого не сказав”, – констатував командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр.

Відомо, що зараз чоловік живе та працює між двома містами – Києвом і Черкасами.

У блогерки _juliia_kr_, яка в соцмережах представилася дружиною фігуранта скандалу та публікувала сторіз зі своєю версією конфлікту, фото з чоловіком небагато. Останнє було опубліковане понад рік тому, тому об’єктивно порівняти зовнішність людини на відео та фото Кухарчука та особи на її фото непросто.

Зауважимо, це вже друга публікація Кухарчука про цього підприємця. Перша була знесена – за словами військового, через потік скарг. Дмитро, батальйон якого зараз під Бахмутом, наголосив, що немає виправдань фразі, кинутій військовому “ну так и езжай в свой Бахмут”. Не можна, разом з тим, на думку Кухарчука, ні військовим грубити цивільним, ні навпаки.

Дмитро Кухарчук написав, що чекає від цього чоловіка офіційних вибачень перед усіма, хто зараз в Бахмуті – “інакше я зроблю все щоб в публічних місцях тобі, тварина, було з‘являтись не комфортно”.

Деталі скандалу:

У Буковелі один із відпочивальників грубіянив у розмові з військовим медиком, який перебуває на посттравматичній реабілітації. Військовослужбовець зняв на відео чоловіка, який назвав його “лошарою” і “провокатором”. У відповідь на це медик сказав, що приїхав на реабілітацію з Бахмута.

“Їдь назад у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш, відсиджуєшся?”, – заявив курортник.

Дружина учасника конфлікту – жіноча коуч і енергопрактик _juliia_kr_ – розповіла, що вони з родиною приїхали на відпочинок у готель. У ньому проходять реабілітацію військові, серед яких був і медик, за словами жінки, з “психічними порушеннями”.

Вона заявила, що військовий не вперше конфліктує з мешканцями готелю та обурилась його поведінкою: “Если ты военный, то тебе позволено всё? Ты можешь хайповать на этом?”. За версією дружини учасника конфлікту, військовий був напідпитку і попросив пару розмовляти українською мовою.