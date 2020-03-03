Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, до ПЦУ позитивно ставляться 60,6 % українців, негативно – 5,4 % (баланс позитивного-негативного ставлення становить +55,2 %).

Зазначається, що ПЦУ має найвищі показники ставлення у всіх регіонах країни.

“Зокрема, у всіх регіонах не менше половини населення позитивно ставляться до Православної Церкви України (від 50 % на Сході до 69,6 % на Заході; баланс ставлення варіює від +43,4 % на Сході до +67,9 % на Заході)”, – пояснили соціологи.

Друге місце за симпатіями українців зайняла Українська Греко-Католицька Церква, до якої позитивно ставляться 35,2 % населення, негативно – 6,5 %. У всіх регіонах Церква має додатний баланс ставлення, хоча найкраще ставлення – на Заході (баланс на Заході становить +46,9% проти +13-28,4% в інших регіонах).

Лише у випадку Української православної церкви Московського Патріархату простежується від’ємний баланс – -2,2 %. До цієї церкви 25,7 % опитаних ставляться позитивно, 28 % – негативно. Церква має від’ємний баланс на Заході (-19,4 %), близький до нуля баланс у Центрі (-4 %) і на Сході (+4 %) і доданий баланс на Півдні (+19,6 %) і Донбасі (+20,1 %).

Крім того, серед предстоятелів основних церков також найкраще ставлення простежується у випадку Епіфанія: 38,4 % опитаних позитивно ставляться до нього, негативно – 5,7 % (баланс – +32,7 %).

До Святослава (очільника УКГЦ) позитивно ставляться 27,4 % українців, негативно – 3,8 % (баланс – +23,6 %).

Водночас, до Онуфрія, який очолює УПЦ МП, позитивно ставляться 20,9 % українців, негативно – 22,1 % (баланс становить -1,2 %).

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 15 по 27 лютого 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів). Соціологи опитали 1223 респондентів, що мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9 % для показників близьких до 50 %, 2,5 % – для показників близьких до 25 %, 1,9 % – для показників близьких до 10 %, 1,3 % – для показників близьких до 5 %, 0,6 % – для показників близьких до 1 %.