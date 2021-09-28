В неділю, 26 вересня, на Донбасі внаслідок підриву загинув 49-річний Віктор Молостов родом з Харківщини.

Про це повідомили на сторінці Сахновщинської територіальної громади у Facebook.

Як сповіщалося, в неділю, 26 вересня, внаслідок підриву на ворожому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Стало відомо, що загиблий — 49-річний Віктор Молостов, старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка базується у Бахмуті на Донеччині і підпорядковується Оперативному командуванню “Схід”.

“Сахновщинська громада втратила одного з кращих своїх синів. 26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС загинув наш земляк. … Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблого!”, — зазначили у Сахновщинській ТГ.

У Віктора Молостова залишилися дружина та двоє дітей.

Поховають військовослужбовця 29 вересня у селі Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради (Харківська область).