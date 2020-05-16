Не дивлячись, на ухвалені зміни до держбюджету, згідно з якими зарплата міністрів і чиновників не може перевищувати розмір 10 мінімальних, тобто зможе скласти максимум 47 тисяч 230 гривень, деякі міністри Кабінету міністрів у квітні отримали високі зарплати.

Про це повідомило видання “Слово і діло”, посилаючись на відповіді на інформаційні запити.

Зазначається, що є невелика “лазівка”, завдяки якій в обмежену зарплату не входять матеріальна допомога, допомога на оздоровлення, допомога по тимчасовій непрацездатності та відпускні.

Так, найбільшу зарплату в квітні отримав віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 113,9 тис. грн. Зокрема, йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Міністр оборони Андрій Таран заробив 78,5 тис. грн, міністр розвитку економіки Ігор Петрашко – 64,4 тис. грн. Однак через введені обмеження “на руки” вони отримають 47 тис. 230 грн.

Зарплата міністра інфраструктури Владислава Криклія минулого місяця склала 63,3 тис. грн. Йому, зокрема, виплатять перерахунок зарплати за минулий період, тому він і отримає більше.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заробив 52 721 грн, міністр фінансів Сергій Марченко – 49 785 грн.

Віцепрем’єр міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр КМУ Олег Немчінов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр юстиції Денис Малюська, премєр-міністр Денис Шмигаль, ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко виконуюча обов’язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко отримали за квітень по 47 230 грн.

Менше всіх заробила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій – 46 тис. грн.

Крім того, більше 100 тисяч гривень у квітні заробили кілька заступників міністра цифрової трансформації і два заступники міністра фінансів.