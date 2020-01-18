Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Кабміну.

Так, найвищу середню зарплату минулого року отримував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (понад 100 тисяч гривень). Найменша зарплата – у міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета – трохи більше 32 тисяч гривень.

Середня заробітна плата прем’єр-міністра України Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 тисяч 479 грн. У грудні він отримав 76 190 грн (в тому числі надбавки становили 40 тисяч грн, а премія – 36 190 грн). У вересні зарплата Гончарука була – 61 тисячу 916 грн, а в жовтні та лютому – 60 тисяч 087 грн і 43 тисячі 724 грн відповідно.

Середня заробітна плата віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби в 2019 році становила 58 тисяч 652 грн. Виплати в грудні склали 86 тисяч 774 грн (в тому числі надбавка – 58 тисяч 655 грн, премія – 28 тисяч 119 грн). В осінні місяці Кулебі було нараховано: у вересні –в 48 тисяч 523 грн, жовтні – 56 тисяч 263 грн, листопаді – 43 тисячі 047 грн.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримував у середньому в 2019 році 55 тисяч 664 грн. У вересні він отримав 52 тисячі 629 грн, в жовтні 51 тис. грн, а в листопаді – 34 тисячі 141 грн. У грудні його зарплата склала 84 тисячі 887 грн (з них 35 тис. 506 грн надбавка і 49 тисяч 381 грн премія).

Середня заробітна плата в 2019 році у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова склала 100 тисяч 041 грн. У грудні йому було нараховано 186 тисяч 541 грн (в тому числі надбавки – 49 тисяч 225 грн, премії – 137 тисяч 317 грн). У вересні, жовтні і листопаді його зарплата склала 33 тисячі 930 грн, 82 тисячі 072 грн і 97 тисяч 623 грн відповідно.

Середня зарплата міністра розвитку громад і територій Альони Бабак склала 84 тисячі 318 грн. У грудні вона отримала 212 тисяч 600 грн (надбавки 37 тисяч 600 грн, премії 175 тисяч грн). А у вересні, жовтні і листопаді – 18 тисяч 773 грн, 23 тисячі 710 грн, 82 тисячі 189 грн відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов отримував у середньому 83 тисячі 947 грн. У грудні він отримав 222 тисячі 592 грн (у тому числі надбавку – 73 тисячі 337 грн і премію – 149 тисяч 255 грн). У вересні йому було нараховано 15 тисяч 134 грн зарплати, в жовтні 18 тисяч 180 грн і листопаді – 79 тисяч 883 грн.

Середня зарплата міністра юстиції України Дениса Малюськи становила 75 тисяч 734 грн. У грудні він отримав 226 тисяч 361 грн (в тому числі надбавку – 35 тисяч 961 грн і премію 190 тисяч 400 грн). У вересні, жовтні і листопаді заробітна плата міністра становила 20 тисяч 723 грн, 19 тисяч 927 грн, 35 тисяч 927 грн відповідно.

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Середня заробітна плата в 2019 році у міністра соціальної політики України Юлії Соколовської – 65 тисяч 317 грн. Її виплати у вересні склали 24 тисячі 395 грн, в жовтні – 58 тисяч 259 грн, в листопаді – 56 тисяч 620 грн. У грудні зарплата міністра була 216 тисяч 783 грн (в тому числі надбавка – 39 тисяч 432 грн, премія – 82 тисячі 563 грн, матеріальна допомога – 94 тисячі 788 грн).

Міністр освіти і науки Ганна Новосад у середньому отримувала 63 тисячі 446 грн. У грудні минулого року її зарплата склала 138 тисяч 412 грн (в тому числі надбавки – 42 тисячі 412 грн і премії 96 тисяч грн). У вересні міністр отримала 38 тисяч 288 грн, в жовтні – 37 тисяч 981 грн, в листопаді – 39 тисяч 103 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова отримувала середню зарплату в розмірі 62 тисячі 075 грн. У вересні вона отримала 36 тисяч 384 грн, в жовтні – 61 тисячу 890 грн, в листопаді – 60 тисяч 637 грн. У грудні міністру нарахували 89 тисяч 387 грн зарплати (з яких 36 тисяч 387 грн – надбавка і 53 тисячі грн – премія).

Середня зарплата міністра закордонних справ України Вадима Пристайка минулого року становила 62 тисячі 069 грн. У грудні йому нараховано 233 тисячі 893 грн (з надбавкою 48 тисяч 279 грн, премією 73 тисячі 766 грн і матеріальною допомогою 111 тисяч 848 грн). Водночас у вересні, жовтні і листопаді його зарплата становила 27 тисяч 505 грн, 30 тисяч 532 грн і 68 тисяч 194 грн.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель отримував у середньому 61 тисячу 299 грн зарплати. У вересні він отримав 18 тисяч 549 грн, в жовтні – 33 тисячі 540 грн, а в листопаді – 31 тисячу 102 грн. У грудні його зарплата склала – 162 тисячі 003 грн (в тому числі надбавка – 39 тисяч 105 грн і премія – 122 тисячі 898 грн).

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда отримувала середню зарплату в розмірі 46 тисяч 688 грн. У грудні її виплати склали 158 тисяч 772 грн (в тому числі надбавка 37 тисяч 280 грн, премія – 80 тисяч грн, матеріальна допомога 41 тисяча 492 грн). У вересні чиновник отримала 22 тисячі 894 грн, в жовтні 23 тисячі 453 грн, а в листопаді 23 тисячі 124 грн.

Середня заробітна плата міністра інфраструктури України Владислава Криклія склала 44 тисячі 527 грн. Його виплати в грудні склали 44 тисячі 038 грн (надбавки 36 тисяч 038 грн, премія 8 тисяч грн). У вересні, жовтні і листопаді – 55 тисяч 390 грн, 40 тисяч 439 грн і 38 тисяч 239 грн відповідно.

У міністра оборони України Андрія Загороднюка середня заробітна плата минулого року склала 41 тисячу 982 грн. У вересні він отримав 24 тисячі 228 грн, в жовтні 23 тисячі 377 грн, а в листопаді – 23 тисячі 132 грн. У грудні його зарплата склала 97 тисяч 191 грн (в тому числі надбавка 23 тисячі 134 грн і премія 74 тисячі 057 грн).

У міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької середня зарплата минулого року склала 41 тисячу 940 грн. За три місяці осені чиновник отримала: 15 тис. 896 грн у вересні, 22 тисячі 036 грн в жовтні і 34 тисячі 841 грн у листопаді. За грудень міністру нарахували 94 тисячі 988 грн (у тому числі надбавки 34 тисячі 269 грн і премії 60 тисяч 719 грн).

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський отримував середню зарплату в розмірі 38 тисяч 512 грн. У грудні минулого року він отримав 112 тисяч 905 грн (в тому числі надбавки – 32 тисячі 905 грн, а премії – 80 тисяч грн). У вересні Бородянському нарахували зарплату в розмірі 9142 грн, в жовтні і листопаді – по 16 тисяч грн.

Середня зарплата у міністра Кабінету Міністрів України Дмитра Дубілета склала 32 тисячі 386 грн. У грудні він отримав 17 тисяч 544 грн, в листопаді – 16 тисяч грн, а у вересні і жовтні по 48 тисяч грн.