Із суботи, 23 жовтня, у Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла - в ці дні синоптики прогнозують зниження температури.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

Пантелеєв зазначив, що для соціальної сфери столиці – шкіл, дитсадків, лікарень, опалювальний сезон уже розпочався. Згідно з розпорядженням КМДА, з 1 жовтня розпочали підключення цих закладів за їхніми індивідуальними заявками.

“Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб “не обігрівати повітря” і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – понад 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів”, – зазначив заступник голови КМДА.

Він також додав, що у кожного будинку – незалежно від того, є там ОСББ чи немає – сьогодні є можливість під’єднатися до тепла вже зараз. Якщо більшість жителів будинку підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії.