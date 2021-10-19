Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.
Пантелеєв зазначив, що для соціальної сфери столиці – шкіл, дитсадків, лікарень, опалювальний сезон уже розпочався. Згідно з розпорядженням КМДА, з 1 жовтня розпочали підключення цих закладів за їхніми індивідуальними заявками.
“Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб “не обігрівати повітря” і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – понад 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів”, – зазначив заступник голови КМДА.
Він також додав, що у кожного будинку – незалежно від того, є там ОСББ чи немає – сьогодні є можливість під’єднатися до тепла вже зараз. Якщо більшість жителів будинку підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії.
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