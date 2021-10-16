Про це йшлося в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Дійсно, зараз світ знаходиться в глобальній енергетичній кризі. І ми на це не можемо вплинути. На що ми можемо вплинути – це ми можемо вплинути на ситуацію з “Північним потоком – 2”. На жаль, було втрачено такий важливий інструмент як санкції проти самого оператора та санкції проти керівника цього оператора, що дало зараз можливість цьому проєкту рухатись вперед. Рух вперед цього проєкту і завершення його будівництва на моє глибоке переконання є одним з головних факторів, чому Росія себе веде зараз так, як вона себе веде. Путін банально відчув смак чи запах крові. Він розуміє, що він може зараз перемогти. Для цієї перемоги Росія проводить таку спецоперацію на європейському ринку газу. Вона називається “ми сушимо європейський ринок”. Тобто вони зменшують можливості європейського ринку отримувати будь-який газ і перепродавати його нам”, – сказав Коболєв.

Він зазначив, що це дуже важлива відмінність від 2014, 2015 та 2016 років. Тому що може статися так, що коли взимку Україна захоче купувати газ в Європі, його там банально не буде. Або його не продадуть.

“Я не говорю, що ми не пройдемо цю зиму. Я говорю, що ми зараз зайшли в серйозну зону ризику і ми не маємо підтримки одного з найбільших партнерів, тобто Білого дому або США. Яка була в 14, 15, 16, 17 роках. Що відкрило нам ринок газу Словаччини? Що допомогло розширити можливості імпорту з Європи? Американська підтримка. Не маючи її зараз, ми можемо залишитися сам на сам з європейським інфантилізмом. З небажанням рахуватися з інтересами України. І тоді дійсно баланс денного газу, про який говорив пан Плачков, а споживання може досягати й 200 млн кубічних метрів на день, коли дуже холодно, він може стати загрозою”, – пояснив ексочільник “Нафтогазу”.

Він також зазначив, що “відбирати” газ зі сховищ не можна, тому що через це Україна програє “газову війну” з Росією.

“Я не зовсім розумію фразу “відбирати”. Жоден відбір з транзитного потоку є категорично злом, тому що це відразу дасть козирну карту Путіну і ми програємо газову війну. І “Північний потік 2″ точно буде запущений, тому про це говорити навіть не можна. Ні про відбір газу з підземки, ні про націоналізацію, ні про відбір газу з труби. Це очевидні речі, як на мене”, – додав Коболєв.

Крім того, колишній глава “Нафтогазу” розповів про помилки, які допустило нинішнє керівництво НАК.

“Тепер про ситуацію в Україні. Вона дійсно зараз не дуже приємна, тому що була зроблена велика помилка. Ця помилка була зроблена в травні й в червні цього року, коли не було придбано газ в українських ПСГ. Коли він дійсно коштував набагато дешевше, ніж ті шалені рівні, які є зараз. Коли у “Нафтогазу” на рахунку було 2 мільярди доларів США, які можна було вкласти в природний газ. Викупити 6 чи більше мільярдів кубометрів в підземці, і його потім перепродавати, що зекономило б, дозволило стабілізувати ціну. І зараз не було б дискусії, чому людям дають газ по 7,40, а бюджетним компаніям газ чомусь по 13 грн”, – сказав він.

Коболєв також запропонував механізм, який допоможе виправити цю помилку.

“Треба домовлятися з трейдерами, по-перше, щоб цей газ залишався у підземці. І зупинити той експорт, який зараз відбувається. Зараз Україна експортує газ. 15 млн кубометрів на добу виходить в бік Європи. Це треба договірним шляхом зупинити. Друге. Треба повертатися за стіл переговорів з американцями, з Білим домом. Домовлятися про їх підтримку Східній у Центральній Європі. Домовитися про те, що якщо буде ситуація кризова, якщо Росія зіграє жорстко, ми отримаємо імпорт газу. І тоді зона ризику стає набагато меншою і шанс пройти цей осінньо-зимовий період є набагато більшим”, – резюмував він.

На відео з 2:22:40

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.

Водночас Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.