Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що згідно з теперішньою солідарною пенсійною системою у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років людині повинна мати 35 років робочого стажу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Лазебна, зокрема, сказала, що вже втомилася відповідати на це запитання журналістів, але повідомила, чому накопичувальний принцип ще не впроваджений.

“Чому їх [журналістів] це так цікавить? Тому що, знаючи, що таке солідарна система, коли в тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А коли в тебе була б накопичувальна, то 60 років приходить твій пенсійний вік, який сьогодні в державі пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок”, – заявила очільниця відомства.

Міністерка також повідомила, що наразі у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів з впровадження накопичувальної системи, один із них – на основі пропозиції Мінсоцполітики.

“Дуже часто відбуваються наради під головуванням прем’єрміністра і народних депутатів, Мінфіну, Мінекономіки, регулятора, тобто Національної комісії з регулювання цінних паперів і фондового ринку, щоб всі бачили свою зону і сферу відповідальності. Це не тільки робота Мінсоцполітики. Це більше фінансові інструменти. Треба підготувати людей. А найголовніше – треба людям казати, що ця система захищена”, – пояснила вона.

За словами Лазебної, до кінця поточної сесії Верховна Рада не встигне розглянути законопроєкт, хоча він є на порядку денному засідання 29 червня.