Мер Харкова Геннадій Кернес проходить лікування від коронавірусу в палаті інтенсивної терапії. Він при тямі, тиск у нормі.

Про це в Telegram повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

“Новини про стан здоров’я Геннадія Кернеса. Зараз проходить курс лікування від COVID-19 у палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта”, – написав Фукс.

Також він додав, що лікарі поки заборонили Кернесові користуватися гаджетами, але він вийде на зв’язок, щойно з’явиться така можливість.