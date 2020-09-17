Про це в Telegram повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.
“Новини про стан здоров’я Геннадія Кернеса. Зараз проходить курс лікування від COVID-19 у палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта”, – написав Фукс.
Також він додав, що лікарі поки заборонили Кернесові користуватися гаджетами, але він вийде на зв’язок, щойно з’явиться така можливість.
- Раніше директор Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко повідомив, що мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус.
- Пізніше стало відомо, що Кернес полетів на лікування у берлінську клініку “Шаріте”.