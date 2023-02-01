Станом на 1 лютого в Україні споживання електроенергії зберігається на рівні минулої доби. Дефіцит потужності значний.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

У компанії нагадали, що причиною дефіциту є 13 ракетних та 15 дронових атак росіян на українські електростанції та високовольтні мережі системи передачі.

“Пошкодження складні та масштабні. Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій з технологічних причин знаходяться у ремонті”, – мовиться у повідомленні.

Як наслідок – виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. У разі перевищення ліміту і регіоні застосовуватимуться аварійні відключення.

Станом на ранок 1 лютого перевищення лімітів не зафіксовано.