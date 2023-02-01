Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.
У компанії нагадали, що причиною дефіциту є 13 ракетних та 15 дронових атак росіян на українські електростанції та високовольтні мережі системи передачі.
“Пошкодження складні та масштабні. Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій з технологічних причин знаходяться у ремонті”, – мовиться у повідомленні.
Як наслідок – виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. У разі перевищення ліміту і регіоні застосовуватимуться аварійні відключення.
Станом на ранок 1 лютого перевищення лімітів не зафіксовано.
- Попри обмеження електропостачання у платіжних квитанціях може зрости сума за електроенергію. Причина – підвищене споживання світла після відновлення його подачі та несвоєчасне надання показів лічильників.