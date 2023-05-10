Через російські обстріли станом на ранок 10 травня без електроенергії залишаються споживачі у шести областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За даними відомства, напередодні окупанти з артилерії обстріляли Харківську область, пошкодивши, зокрема, одну з будівель АТ “Харківобленерго”.

Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень.

Без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.