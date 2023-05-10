Про це повідомляє Міністерство енергетики.
За даними відомства, напередодні окупанти з артилерії обстріляли Харківську область, пошкодивши, зокрема, одну з будівель АТ “Харківобленерго”.
Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень.
Без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Водночас енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.
Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.
- Протягом останніх днів у деяких ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що в Україні 15 травня знову діятимуть погодинні відімкнення електроенергії. У Міністерстві енергетики цю інформацію спростовували.