Протягом останніх днів у деяких ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що в Україні 15 травня знову діятимуть погодинні відімкнення електроенергії. У Міністерстві енергетики цю інформацію спростовували.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У Міненерго наголосили, що інформація про повернення погодинних відімкнень електроенергії побутовим споживачам не відповідає дійсності.

“Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується”, – наголосили у профільному міністерстві.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що вже майже три місяці, попри обстріли росіян, енергосистема України працює, повністю забезпечуючи споживання для українців.

“Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам”, – зазначив він.

Очільник Міненерго додав, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону.

На даний час відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури.

Міністерство енергетики закликає ЗМІ перевіряти інформацію та посилатися виключно на офіційні джерела.