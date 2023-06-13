Джерело: Енергоатом

Як зазначили у компанії, попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Станом на 09:00 13 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить вже менш як 9 м, тоді як у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,25 м.

“Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища”, – мовиться у повідомленні.

Також виділилася у своє історичне русло річка Конка, яка зараз проходить уздовж ставка-охолоджувача ЗАЕС і була під Каховським водосховищем як підводна течія.

В Енергоатомі також нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.