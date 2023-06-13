Джерело: Енергоатом
Як зазначили у компанії, попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.
Станом на 09:00 13 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить вже менш як 9 м, тоді як у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.
Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,25 м.
“Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища”, – мовиться у повідомленні.
Також виділилася у своє історичне русло річка Конка, яка зараз проходить уздовж ставка-охолоджувача ЗАЕС і була під Каховським водосховищем як підводна течія.
В Енергоатомі також нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
- Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження ДП “НАЕК “Енергоатом” вивести у “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС.