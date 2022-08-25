Для українців зменшено вартість місячної абонплати за користуванням супутниковим інтернетом Starlink. SpaceX Ілона Маска зменшила ціну майже вдвічі.

Про це повідомило itc.ua.

Зниження вартості відбулося на День Незалежності України. Від 24 серпня українцям надали можливість платити за послугу 60 доларів замість 100.

Starlink зменшила тариф після перегляду цінової політики. Рішення ухвалено з огляду на “місцеві ринкові умови”.

“Варто зазначити, що це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики”, – йдеться у повідомленні.

Разом з Україною зниження ціни отримали ще кілька країн. У переліку також йдеться про Польщу.

Супутниковим інтернетом від компанії американського мільярдера користуються 39 країн. Поки немає повного переліку країн, які отримали знижені тарифи.