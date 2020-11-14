Про це повідомляє CNN.

Так, в 2019 році коли Макгрегора запитали, чи хотіли тодішній радник з національної безпеки Джон Болтон і сенатор-республіканець Ліндсі Грем війни з Іраном, він зазначив:

“Ви повинні подивитися на людей, які роблять пожертвування цим людям. Болтон став дуже, дуже багатим і знаходиться в положенні, в якому він знаходиться, тому що він беззастережно підтримує ізраїльське лобі. Він їх людина в Білому домі. Те ж саме в основному вірно і для Помпео, у нього є прагнення стати президентом. У нього гроші від ізраїльського лобі, саудитів та інших”.

Макгрегор також заявив, що ізраїльське лобі має “величезний вплив” на Конгрес, і звинуватив лобі в бажанні спровокувати “військові удари” по Ірану.

“Я думаю, що Американо-ізраїльський комітет із зв’язків з громадськістю (AIPAC) і його підлеглі або афілійовані елементи являють собою величезні суми грошей, які за багато років створили величезний вплив у владі в Конгресі. Я вважають, що у вас є багато людей, які потрапляють в дві категорії. Одна категорія, яка зацікавлена в грошах і хоче бути переобраною, і вони не хочуть ризикувати різними лобі, які підштовхують військові дії проти Ірану, щоб пожертвувати гроші своїм опонентам”, – говорив він.

У минулому єврейські групи критикували політиків за те, що вони зв’язали підтримку Ізраїлю з грошима. Раніше член Демократичної партії Ільхан Омар говорив, що підтримка політиками Ізраїлю – це “все про Беньяміна”. Йому довелося вибачиться за деякі висловлювання, які, за твердженням Антидифамаційної ліги, “просувають потворну антисемітську теорію змови, згідно з якою євреї мають величезний вплив на політику”.

При цьому, розкриття фінансової інформації Помпео показує, що він не отримував грошей від проізраїльських груп в 2018 і 2019 роках. А ось розкриття даних Болтона показують, що він заробив тисячі доларів, розмовляючи з проізраїльськими групами до свого призначення радником Білого дому з питань національної безпеки в 2018 році.

Призначення Макгрегора старшим радником нового виконуючого обов’язки міністра оборони відбулося на тлі бурхливого струсу після того, як Пентагон замінив чотирьох високопоставлених цивільних чиновників, на прихильників Трампа в останні дні правління його адміністрації.