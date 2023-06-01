Джерело: United24.

Як відомо, американський актор у межах співпраці із фандрейзинговою платформою підтримує напрям “Гуманітарне розмінування”.

Фото: United24

Сьогодні він приїхав на територію Чернігівської області, де працюють українські сапери. Всього за два кілометри від цього місця розташовувалися позиції російських військ.

Фото: United24

Актор проведе день з військовими Державної спеціальної служби транспорту та побачить підривання залишених російською армією мін та боєприпасів.

Фото: United24

Повідомляється, що його гідом на першій локації став військовий на позивний “Академік” – кандидат біологічних наук. До повномасштабного вторгнення він працював науковим співробітником Національної академії наук України.