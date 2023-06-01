Сьогодні, 1 червня, американський актор Міша Коллінз, відомий роллю у серіалі "Надприродне", приїхав на територію Чернігівської області, де проходять роботи з розмінування.

Джерело: United24.

Як відомо, американський актор у межах співпраці із фандрейзинговою платформою підтримує напрям “Гуманітарне розмінування”.

Сьогодні він приїхав на територію Чернігівської області, де працюють українські сапери. Всього за два кілометри від цього місця розташовувалися позиції російських військ.

Актор проведе день з військовими Державної спеціальної служби транспорту та побачить підривання залишених російською армією мін та боєприпасів.

Повідомляється, що його гідом на першій локації став військовий на позивний “Академік” – кандидат біологічних наук. До повномасштабного вторгнення він працював науковим співробітником Національної академії наук України.