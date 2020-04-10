Сьогодні, 10 квітня, голови фракцій та груп з керівництвом Верховної ради зібралися на засідання.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції “Голосу” Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що на засіданні присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко.

“Почалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету… окрім керівництва фракцій та парламенту, голів профільних комітетів, присутній прем’єр-міністр та міністр фінансів”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше Железняк повідомив, що наразі депутати очікують лист від президента Володимира Зеленського щодо оголошення позачергового засідання в понеділок.

Він також розповів про попередній порядок денний. За словами нардепа, 13 квітня пропонується розглянути такі законопроєкти:

– 3279 (зміни бюджету 2020);

– 2370 (земельні кадастри);

– 3320 (медичні питання пов’язані з карантином);

– 3132 (питання АМКУ);

– 3276 (особливості судового контролю на період карантину);

– 1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки);

– 2339 (відповідальність за підпали трави);

– Постанови про відміну голосування про ринок землі.

“Поки коаліція і президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що можливо буде ще одне позачергове на наступному тижні, але що ж заважає зробити все одразу?! Позиція партії “Голос” однозначна – питання банків повинно бути першим! Без компромісів!” – резюмував нардеп.