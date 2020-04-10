Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції “Голосу” Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що на засіданні присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко.
“Почалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету… окрім керівництва фракцій та парламенту, голів профільних комітетів, присутній прем’єр-міністр та міністр фінансів”, – йдеться в повідомленні.
Пізніше Железняк повідомив, що наразі депутати очікують лист від президента Володимира Зеленського щодо оголошення позачергового засідання в понеділок.
Він також розповів про попередній порядок денний. За словами нардепа, 13 квітня пропонується розглянути такі законопроєкти:
– 3279 (зміни бюджету 2020);
– 2370 (земельні кадастри);
– 3320 (медичні питання пов’язані з карантином);
– 3132 (питання АМКУ);
– 3276 (особливості судового контролю на період карантину);
– 1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки);
– 2339 (відповідальність за підпали трави);
– Постанови про відміну голосування про ринок землі.
“Поки коаліція і президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що можливо буде ще одне позачергове на наступному тижні, але що ж заважає зробити все одразу?! Позиція партії “Голос” однозначна – питання банків повинно бути першим! Без компромісів!” – резюмував нардеп.
- Раніше стало відомо, що Верховна Рада України проведе позачергове засідання орієнтовно у понеділок, 13 квітня.