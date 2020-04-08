Про це в ефірі телеканалу “Рада” заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

“Воно відбудеться орієнтовно в понеділок”, – зазначив Разумков.

Він пояснив, що сьогодні з’явився остаточний варіант змін до державного бюджету України на 2020 рік.

“Лише в середу ввечері фактично був готовий остаточний варіант, який був підготовлений Мінфіном, комітетом Ради. І тільки після цього ми змогли його роздати народним депутатам для того, щоб вони ознайомилися, вивчили цей документ, внесли свої зауваження. Саме тому з п’ятниці перемістили позачергове засідання на понеділок”, – заявив спікер.

За його словами, перед голосуванням пройдуть додаткові зустрічі з фракціями і главами комітетів. Разумков зазначив, що на цьому засіданні можуть розглянути і ряд інших законопроєктів.