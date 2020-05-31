Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов задекларував автомобіль Lexus, ювелірні прикраси і майже 3 млн грн сукупного доходу за 2019 рік.

Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті НАЗК.

Так, міністр у декларації вказав квартиру в Києві площею 340 кв. м. і одне паркувальне місце.

Степанов разом з дружиною задекларували кілька наручних годинників Rolex, Breguet, Piaget. Наталія Степанова зазначила в декларації свої прикраси від Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, і дві шуби з натурального хутра.

Також Степанов разом з дружиною володіють чотирма автомобілями: Lexus LX 450 2016, Lexus GX460 2013, Range Rover 2014 і Lexus LX470 2005.

На дружину Степанова оформлені кілька видів бізнесу в аграрній, медичній та інших галузях.

На банківських рахунках голова МОЗ зберігає 20 млн грн. Також в банках лежать 3,4 тис. доларів і 643 євро.

Готівкою Максим Степанов має 180 тис. грн і 11,3 тис. євро.

Дружина Наталія Степанова за минулий рік заробила 1 600 000 долл від зайняття підприємницькою діяльністю, 952,7 тис. грн відсотків, 203,9 тис. зарплати і 53,2 тис. грн зарплати за сумісництвом.

У банках дружина міністра тримає 7 790 000 долл, 4,5 тис. євро і 9,7 тис. доларів; готівкою – 34,5 тис. доларів.