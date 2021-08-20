Активіст Сергій Стерненко перепросив, що назвав змонтованим відео, де під час репетиції параду до Дня Незалежності військові заспівали "Путін – х*йло".

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Як сповіщалося, в мережі розповсюдили відео, на якому військові під час репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню “Путін – х*йло”. Автентичність відео одразу піддали сумніву в соцмережах. Однак деякі користувачі соцмереж та журналісти стверджують, що відео не було змонтоване.

“Друзі, маю у вас перепросити. Учора у одному з випусків я казав що відео, де військові під час репетиції параду співають відомий хіт про путіна це монтаж. Хороша новина – я помилився. Вибачте”, – зазначив Стерненко.

Він також наголосив, що відео справжнє та опублікував ще більше його ракурсів.