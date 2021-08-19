На російському телебаченні продемонстрували ролик, на якому військові під час репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню "Путін - х*йло", переконуючи, що він не змонтований.

Ролик продемонстрували на фінансованому урядом телеканалі “Россия 24” в етері пропагандистського шоу “60 минут”.

Як сповіщалося, в мережі розповсюдили відео, на якому військові під час репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню “Путін – х*йло”. Автентичність відео одразу піддали сумніву в соцмережах.

На кадрах видно, як військові строєм маршують Хрещатиком під звуки барабанів і нібито співають кричалку про російського президента.

В етері російського телебачення ведуча шоу Ольга Скабєєва перед демонстрацією ролика заявила:

“На вчорашній репетиції параду на честь Дня Незалежності українські солдати вирішили особисто привітати навіть не Шойгу (міністр оборони РФ — ред.), а президента Росії. Своєю традиційною русофобською пісенькою. Образливою. Спершу я подумала, що мені здалося, це, напевно, якийсь монтаж чи жарт безглуздий. Але ні. Не здалося, і навіть не жарт. Український Талібан — так можна називати тепер сусідню державу — пробив нове дно”.

Скабєєва попередила, що демонструватиме ролик без звуку, пояснивши це бажанням “не рекламувати”.

"Путін — х***о" на репетиції параду: російські пропагандисти показали фейкове відео як справжнє pic.twitter.com/LvM1yMXdTG — Букви (@Bykvu) August 19, 2021