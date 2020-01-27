У столиці Казахстану Нур-Султані оголошений режим надзвичайної ситуації через складні погодні умови, всі рейси в міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєв тимчасово затримані.

Про це повідомляє місцеве видання Liter.kz.

“У нас по місту Нур-Султану надзвичайна ситуація оголошена, вона пройшла реєстрацію в управлінні юстиції. Зараз готується засідання комісії з надзвичайних ситуацій в шести регіонах – це Акмолінська, Східно-Казахстанська, Павлодарська, частково там, де є труднощі, в тому числі в забезпеченні населених пунктів, вона буде оголошуватися”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Юрій Ільїн.

За його словами, причиною оголошення НС в столиці стала потужна заметіль.

Також повідомляється, що 27 січня в міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєв затримали на невизначений час всі рейси на приліт і на виліт у зв’язку зі складними метеоумовами і обмеженою видимістю.

Траси з Нур-Султана в усіх напрямках закриті для будь-якого транспорту.

Локальный апокалипсис на трассе Астана – Караганда.

До весны. pic.twitter.com/EjDjABQIgz — dekopatop (@dekopatop) January 27, 2020

За інформацією tengrinews.kz, в акіматі (регіональний орган виконавчої влади в Казахстані, районна державна адміністрація в Казахстані, – ред.) рекомендували компаніям скоротити робочий день. Крім того, скасували заняття першої та другої зміни для учнів шкіл і коледжів.

Комунальні служби, поліцейські, лікарі продовжують працювати в посиленому режимі.