Про це повідомляє місцеве видання Liter.kz.
“У нас по місту Нур-Султану надзвичайна ситуація оголошена, вона пройшла реєстрацію в управлінні юстиції. Зараз готується засідання комісії з надзвичайних ситуацій в шести регіонах – це Акмолінська, Східно-Казахстанська, Павлодарська, частково там, де є труднощі, в тому числі в забезпеченні населених пунктів, вона буде оголошуватися”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Юрій Ільїн.
За його словами, причиною оголошення НС в столиці стала потужна заметіль.
Астана (Нур-султан) 26.01.2020 pic.twitter.com/tkeCrUHfWh
— . (@Rozatwittt) January 27, 2020
Також повідомляється, що 27 січня в міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєв затримали на невизначений час всі рейси на приліт і на виліт у зв’язку зі складними метеоумовами і обмеженою видимістю.
Траси з Нур-Султана в усіх напрямках закриті для будь-якого транспорту.
Трасса Астана-Караганда pic.twitter.com/H7urYdKTwm
— Графиня графства Lake (@JuliBelaya) January 27, 2020
Трасса Астана – Қостанай.
Снежный апокалипсис pic.twitter.com/MctAyoKBT3
— A.C.A.B. (@MrMaaay) January 27, 2020
Локальный апокалипсис на трассе Астана – Караганда.
До весны. pic.twitter.com/EjDjABQIgz
— dekopatop (@dekopatop) January 27, 2020
“Послезавтра”.
Трасса Павлодар – Астана. pic.twitter.com/DmTtv11V49
— dekopatop (@dekopatop) January 27, 2020
За інформацією tengrinews.kz, в акіматі (регіональний орган виконавчої влади в Казахстані, районна державна адміністрація в Казахстані, – ред.) рекомендували компаніям скоротити робочий день. Крім того, скасували заняття першої та другої зміни для учнів шкіл і коледжів.
Комунальні служби, поліцейські, лікарі продовжують працювати в посиленому режимі.
- Негоду в Іспанію приніс циклон “Глорія”. Через сильні снігопади і низькі температурні показники загинули вже п’ять осіб.