Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Росію і Китай в дезінформації щодо того, що члени альянсу нібито не підтримують один одного в питанні протидії пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це він заявив під час телеконференції.

Столтенберг зазначив, що в повідомленнях, які поширюють РФ і КНР, стверджується, що країни альянсу не несуть відповідальність за поширення COVID-19.

“Російські та китайські представники стверджували, що союзники по НАТО не підтримують один одного у протидії пандемії COVID-19, що наші країни не здатні захищати людей похилого віку і що союзники по НАТО відповідальні за поширення вірусу. У нас є кілька прикладів заяв, зроблених в Москві і Пекіні, які не відповідають дійсності і при цьому є спробами завдати шкоди союзницьким зв’язкам між країнами НАТО”, – стверджує Столтенберг.

Також він нагадав, що недавно міністри оборони всіх країн-членів альянсу домовилися нарощувати і прискорювати спільну роботу в цьому питанні.

“Тільки спільними силами ми можемо забезпечувати доставку хворих з-за кордону, перевозити матеріали та медичне обладнання. Твердження зворотного – це невірні твердження”, – заявив він.