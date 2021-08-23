У Венеції, до якої після відкриття кордонів з'їзжаються туристи, ввели озброєну охорону для контролю за натовпом на зупинках водного транспорту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, до Венеції щодня приїздить 50-80 тисяч відвідувачів. Значна кількість туристів у купі з обмеженнями роботи транспорту у зв’язку з пандемією коронавірусу призвела до транспортного колапсу. Ситуацію намагається регулювати озброєна охорона.

Кількість пасажирів у громадському транспорті в Італії як і раніше обмежена. Відповідно до чинного законодавства, у “білій” зоні, до якої належить регіон Венето, в якому розташована Венеція, в автомобільному транспорті дозволено завантаження на 80% від загальної місткості. Діють обмеження і на водному транспорті.

У зв’язку із напливом туристів спостерігаються довгі черги на зупинках транспорту. Мають місце сутички між розгніваними місцевими мешканцями та персоналом поромів, які не допускали пасажирів на борт, намагаючись дотримуватися обмежень щодо місткості.

“Клієнти обурюються на персонал. Деякі працівники зазнали фізичного нападу. Плювання, образи та навіть удари кулаками”, — сказав CNN Данило Скаттолін, представник профспілки державної компанії, відповідальної за громадський транспорт у Венеції, ACTV.

На прохання працівників сфери транспорту на ключових зупинках було залучено додаткову охорону. Хоча вона не зобов’язана носити зброю, але чимало охоронці, що мають ліцензії, беруть її на роботу, що демонструють фотографії, зроблені місцевими мешканцями.

Данило Скаттолін зазначив, що проблеми не обмежуються водою: те саме відбувається і з автобусами на материку.

“Кілька днів тому автобус стояв на мосту [до Венеції з материка] в черзі, і пасажир вийшов з нього, оскільки він подумав, що водій мав вибрати іншу смугу руху. Він лаяв його, поки вони не прибули. У більшості випадків така реакція виникає у місцевих жителів, і це неприйнятно. Ідея про те, що у 2021 році вам знадобиться озброєна охорона, — це дійсно щось. Це теж не кращий образ міста, що нам потрібна озброєна охорона для захисту наших співробітників”, — сказав він.

Проблема із поромами призводить до втрат для місцевих підприємців. До прикладу, туристи значно менше відвідують Бурано — острів в північній лагуні, який знаходиться в 45 хвилинах їзди на поромі від Венеції, оскільки не можуть туди дістатися. Там розташовані численні ресторани та розважальні заклади.

В пікові години черги на зупинках сягають сотень метрів. Місцеві кажуть, що ситуація гірша, ніж була до пандемії. Водночас самі ці черги несуть епідемічну загрозу: пасажири не носять маски та не дотримуються дистанції.

Крім того, існує проблема з вбиральнями на поромах. Після заборони стоків у лагуну на багатьох човнах, що курсують довгими маршрутами, вбиральні було закрито. В соцмережах почали з’являтися фото, що демонструють щось схоже на людські екскременти на поромах.

Причина транспортного колапсу може бути також пов’язана з діями ACTV. Начебто перевізник не змінив розклад поромів, тож вони працюють за зимовим графіком.

Представники місцевої влади та ACTV відмовилися коментувати поточну ситуацію із навантаженням транспорту.