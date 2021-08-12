Грузія, яка стала популярним серед українців туристичним напрямком, знаходиться на піку четвертої хвилі коронавірусної хвороби. Аби зупинити поширення хвороби, уряд ввів жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, не курсуватиме громадський транспорт.

Про це повідомили на сайті уряду Грузії.

В лютому Грузія почала пом’якшувати обмеження, запроваджені у країні через пандемію коронавірусу. Зокрема, кордони було відкрито для громадян України, але з певними обмеженнями. З 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони для мандрівників і стала один з популярних туристичних напрямків, зокрема, серед українців.

Наплив туристів негативно позначився на епідемічній ситуації в країни із населення 3,9 млн, де повністю щеплено тільки 218 тисяч осіб (5,3%).

Останнім часом в Грузії щодня фіксують тисячі нових випадків зараження. 10 серпня у Грузії за добу підтвердили рекордну з початку пандемії кількість нових випадків — 5 697. Середньодобовий показник нових випадків зараження за останній тиждень становить 4042, на 100 тисяч осіб — 109. Утім сьогодні кордони країни лишаються відкритими для мандрівників.

На тлі погіршення епідемічної ситуації країна почала посилювати карантинні обмеження. Напередодні заборонили роботу нічних клубів на відкритому повітрі і в приміщеннях, проведення масових заходів (весілля, поминки тощо). Також було повернуто скасований в червні масковий режим.

У четвер, 12 серпня, влада країни ухвалила рішення на три тижні ввести додаткові обмеження, зокрема:

зупинити роботу громадського транспорту (крім міжміського сполучення);

заборонити проведення фестивалів і спортивних турнірів (за винятком міжнародних змагань);

зупинити роботу дитячих розважальних центрів;обмежити роботу кафе та ресторанів (вони будуть відкриті тільки до 23:00.

Державним відомствам і приватним компаніям уряд рекомендує максимально перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи. Офіційних рекомендацій для туристів наразі не було. З умовами в’їзду до країни можна ознайомитися за посиланням.