Про це повідомили на сайті уряду Грузії.
В лютому Грузія почала пом’якшувати обмеження, запроваджені у країні через пандемію коронавірусу. Зокрема, кордони було відкрито для громадян України, але з певними обмеженнями. З 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони для мандрівників і стала один з популярних туристичних напрямків, зокрема, серед українців.
Наплив туристів негативно позначився на епідемічній ситуації в країни із населення 3,9 млн, де повністю щеплено тільки 218 тисяч осіб (5,3%).
Останнім часом в Грузії щодня фіксують тисячі нових випадків зараження. 10 серпня у Грузії за добу підтвердили рекордну з початку пандемії кількість нових випадків — 5 697. Середньодобовий показник нових випадків зараження за останній тиждень становить 4042, на 100 тисяч осіб — 109. Утім сьогодні кордони країни лишаються відкритими для мандрівників.
На тлі погіршення епідемічної ситуації країна почала посилювати карантинні обмеження. Напередодні заборонили роботу нічних клубів на відкритому повітрі і в приміщеннях, проведення масових заходів (весілля, поминки тощо). Також було повернуто скасований в червні масковий режим.
У четвер, 12 серпня, влада країни ухвалила рішення на три тижні ввести додаткові обмеження, зокрема:
- зупинити роботу громадського транспорту (крім міжміського сполучення);
- заборонити проведення фестивалів і спортивних турнірів (за винятком міжнародних змагань);
- зупинити роботу дитячих розважальних центрів;обмежити роботу кафе та ресторанів (вони будуть відкриті тільки до 23:00.
Державним відомствам і приватним компаніям уряд рекомендує максимально перевести своїх співробітників на дистанційний режим роботи. Офіційних рекомендацій для туристів наразі не було. З умовами в’їзду до країни можна ознайомитися за посиланням.
- Наразі громадяни України можуть подорожувати до 124 країн світу.