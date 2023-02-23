Незважаючи на те, що вторгнення затягнулося набагато довше, ніж кілька днів, на які спочатку сподівався Кремль, і втрати досягли десятків тисяч, згідно з незалежними опитуваннями більшість росіян кажуть, що вони готові продовжувати боротьбу. За словами представника Кремя, лише приблизно п’ята частина росіян хоче швидко припинити війну, якщо це означає визнати поразку.

Про це сповіщає Bloomberg.

Президент Росії розв’язав хвилю репресій, ув’язнюючи громадян за найменші натяки на сумніви щодо його офіційної політичної лінії. Художників, письменників і акторів вигнали з роботи навіть за те, що вони висловлювали критичні погляди, їхні картини та експонати замінювали новими. Школярі звинувачували вчителів та священиків за те, що вони пропонують мир замість війни.

Повідомляється, що для того, щоб зміцнити підтримку, уряд РФ роздавав готівкові виплати громадянам бідних регіонів країни та закрив кілька ЗМІ, що відмовилися транслювати пропагандистські заклики. Під час промов та заходів Путін дотримується концепції, що війна далеко, рідко згадуючи про неї прямо, підкреслюючи економічні успіхи, нові соціальні виплати та відремонтовані лікарні.

Пояснення Путіна про те, що Росія воює не з Україною, а з усім “колективним Заходом”, – наратив, озвучений після серії поразок у боях з українськими військовими, викликав більший резонанс, ніж початкові твердження, що війна була спрямована на усунення уряду в Україні.

Зазначено, що відколи Путін прийшов до влади у 2000 році, він перебудовує Росію, щоб посилити свій контроль над суспільством саме для такого роду конфліктів, придушуючи потенційні загрози своїй владі та викорінюючи опонентів і протилежні погляди.

Опитування показують, що все, що наближає війну близько до РФ – наприклад, минулорічна мобілізація 300 000 резервістів – викликає тривогу серед громадян та підтримку врегулювання шляхом переговорів.

“Для багатьох стало неможливо зберігати нейтральну позицію. – сказала Світлана Єрпилєва з Лабораторії публічної соціології, групи дослідників, які провели сотні анонімних інтерв’ю з росіянами щодо їхніх поглядів на війну. – Вони відчувають тиск оточення і обирають підтримку мирних переговорів”.

Після того, як опитування показали сплеск громадської тривоги та підтримки переговорів про припинення війни після наказу Путіна від 21 вересня про мобілізацію 300 000 резервістів на фронт, Кремль швидко відновив свої зусилля, щоб захистити основну частину населення від впливу страху перед бойовими діями.

Соціологи кажуть, що громадська тривога швидко минула, але підтримка залишається переважно пасивною. Проте локальні акції задля сприяння військового конфлікту зростають. Незважаючи на те, що багато з них організовуються або заохочуються владою, вагома частина все ж є громадськими ініціативами. Від шкільних груп, які збирають консервні банки для виготовлення “окопних свічок”, щоб відправити їх на передову, до жіночих груп, які в’яжуть гачком камуфляжну сітку для військових.