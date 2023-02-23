Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що повномасштабна війна Росії на території України ще триватиме щонайменше рік.

Про це сповіщає “Голос Америки”, посилаючись на інтерв’ю очільника Міноборони Великої Британії виданню LBC.

Повідомляється, що Воллес назвав “м’ясорубкою” підхід Росії до свого війська.

“Росія показує повну зневагу не лише до життів людей в Україні, але і до власних військових, – заявив він. – Зараз, через 12 місяців з початку повномасштабного вторгнення, 188 000 російських солдатів загинули чи зазнали поранень у результаті цього катастрофічного прорахунку та агресії президента Путіна”.

За словами міністра, коли хтось перетинає межу і вважає, що так можна ставитись до власних людей, і фактично “перетворює власне військо на м’ясорубку”, навряд чи він зупиниться.

Крім того, Воллес наголосив, що Росія не змогла досягнути поставлених цілей в Україні, а Путін знищив репутацію власної армії. “Навіть китайці ставляться до нього, як до дядька, якого варто соромитись. Вони справді не хочуть з ним розмовляти”, – додав голова Міноборони.

Також зазначається, що Україна отримує оборонну допомогу від десятків країн, серед яких і члени НАТО. Хоча країни НАТО не вступлять у війну, країні можуть надати більше допомоги, включаючи обладнання військово-повітряних сил або літаки МіГ.