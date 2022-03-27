Швейцарська страхова компанія "Zurich Insurance" припинила використовувати логотип з літерою "Z" через її асоціацію з вторгненням РФ до України.

Про це повідомляє Reuters.

Страхова компанія “Zurich Insurance” прибрала з своїх сторінок у соцмережах логотип компанії — літеру “Z”. Все через те, що літера “Z” стала символом підтримки вторгнення РФ до України. Також цією літерою росіяни позначають частину своєї бронетехніки, яка заходить на територію України в складі окупаційних військ.

В компанії заявили, що прибирають свій логотип, аби він не сприймався людьми як акт підтримки російського вторгнення до України. “Ми тимчасово прибираємо літеру “Z” з соціальних каналів, де вона може бути хибно інтерпретована”, йдеться в заяві компанії. Також в “Zurich Insurance” додали, що вони “Пильно стежать за розвитком подій та зможуть вжити додаткових заходів, якщо такі будуть потрібні”.